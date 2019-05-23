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估下週汽油小跌2角 95無鉛每公升30.2元

最新更新：2019/05/23 11:32

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）本週國際原油價格漲跌互見，依照油價公式，預估汽油每公升調降0.2元，柴油每公升調漲0.2元，95無鉛汽油每公升來到30.2元。

如依預估，92無鉛汽油每公升28.7元，95無鉛汽油每公升30.2元，98無鉛汽油每公升32.2元，超級柴油每公升27.2元。

國內油價自20日凌晨零時起汽油每公升調漲0.3元、柴油調漲0.4元，汽油價格創下今年來新高。不過，用路人下週大概能鬆一口氣，依照浮動油價調整機制，預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.3元，不過，納入油價平穩機制及亞鄰最低價限制後，預估汽油每公升調降0.2元、柴油每公升調漲0.2元。

美國與伊朗關係緊張，市場預期可能影響原油供應，帶動油價上揚。不過，受到美中貿易戰持續蔓延，可能降低全球市場對原油需求，以及美國商用原油庫存連2週回升，讓國際油價下跌，上述因素促使本週油價漲跌互見。

根據中油官網，累算至5月22日的7D3B週均價為71.75美元，較上週71.79下跌0.04美元；新台幣兌美元匯率31.458元，較上週31.156貶值0.302元。（編輯：林興盟）1080523

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