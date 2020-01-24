阿兜仔老師開課了 國合會新節目1/31首播
（中央社記者侯姿瑩台北24日電）「你知道尼加拉瓜人怎麼慶祝生日嗎？」，答案就在國合會1/31新推出的「阿兜仔老師in教室」節目裡。尼加拉瓜是台灣友邦之一，不過大部分民眾對友邦並不熟悉，這項新嘗試有助提升對友邦的認識。
國際合作發展基金會（國合會）是台灣專責的援外機構，除有技術團派駐海外執行合作計畫，每年也提供獎學金讓友邦及友好國家學生來台就學。國合會已推出許多宣傳影片，介紹海外技術團的工作成果，不過此次是首度嘗試拍攝節目，以國合會獎學金受獎生走訪高中校園、與台灣高中生面對面交流為主軸。
國合會公共關係室主任吳台生接受中央社記者訪問時表示，國合會今年預計推出3個帶狀節目，首波主打「阿兜仔老師in教室」，期盼透過網路的力量，讓更多人了解友邦及友好國家，拓展民眾的國際視野。
「在過去沒有的做法中，找到更多可能」，吳台生說，這次以實境節目的方式呈現並透過網路播出，希望藉此引起學生的好奇，從學生間的分享擴散到老師，也期盼能吸引學生家長的關注。
國合會指出，去年初就開始規劃「阿兜仔老師in教室」節目，最後決定由10位國合會獎學金受獎生分別走訪10間台北市、新北市的高中。
「希望讓台灣學生接觸到台灣以外的國家」，國合會公關室專員梁嘉桓表示，這10位獎學金受獎生分別來自海地、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、史瓦帝尼、宏都拉斯、尼加拉瓜等友邦，以及越南。
「阿兜仔老師in教室」將播出10集節目，首集將於1月31日晚間8時在國合會YouTube頻道播出；另外9集將陸續在每月最後一週的週五晚間同一時段播出。
梁嘉桓指出，每一集主題都不同，內容除了獎學金受獎生介紹自己國家的文化、飲食，還有結合獎學金受獎生專業背景與每所高中本身特色的活動，例如App設計、地理資訊系統應用，還有共同合奏「月亮代表我的心」等多元互動方式。
透過推出節目這項新嘗試，國合會不僅希望讓學生有機會認識異國文化，也希望藉此提升友邦在台灣的能見度。若節目獲得不錯的迴響，國合會將研議推出新的規劃。（編輯：張良知）1090124