阿兜仔老師開課了 國合會新節目1/31首播

國合會新推出的「阿兜仔老師in教室」節目，其中一集是來自非洲友邦史瓦帝尼的國合會獎學金受獎生到中和高中，向學生介紹他的國家。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 109年1月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）「你知道尼加拉瓜人怎麼慶祝生日嗎？」，答案就在國合會1/31新推出的「阿兜仔老師in教室」節目裡。尼加拉瓜是台灣友邦之一，不過大部分民眾對友邦並不熟悉，這項新嘗試有助提升對友邦的認識。

國際合作發展基金會（國合會）是台灣專責的援外機構，除有技術團派駐海外執行合作計畫，每年也提供獎學金讓友邦及友好國家學生來台就學。國合會已推出許多宣傳影片，介紹海外技術團的工作成果，不過此次是首度嘗試拍攝節目，以國合會獎學金受獎生走訪高中校園、與台灣高中生面對面交流為主軸。

國合會公共關係室主任吳台生接受中央社記者訪問時表示，國合會今年預計推出3個帶狀節目，首波主打「阿兜仔老師in教室」，期盼透過網路的力量，讓更多人了解友邦及友好國家，拓展民眾的國際視野。

「在過去沒有的做法中，找到更多可能」，吳台生說，這次以實境節目的方式呈現並透過網路播出，希望藉此引起學生的好奇，從學生間的分享擴散到老師，也期盼能吸引學生家長的關注。

國合會指出，去年初就開始規劃「阿兜仔老師in教室」節目，最後決定由10位國合會獎學金受獎生分別走訪10間台北市、新北市的高中。

「希望讓台灣學生接觸到台灣以外的國家」，國合會公關室專員梁嘉桓表示，這10位獎學金受獎生分別來自海地、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、史瓦帝尼、宏都拉斯、尼加拉瓜等友邦，以及越南。

「阿兜仔老師in教室」將播出10集節目，首集將於1月31日晚間8時在國合會YouTube頻道播出；另外9集將陸續在每月最後一週的週五晚間同一時段播出。

梁嘉桓指出，每一集主題都不同，內容除了獎學金受獎生介紹自己國家的文化、飲食，還有結合獎學金受獎生專業背景與每所高中本身特色的活動，例如App設計、地理資訊系統應用，還有共同合奏「月亮代表我的心」等多元互動方式。

透過推出節目這項新嘗試，國合會不僅希望讓學生有機會認識異國文化，也希望藉此提升友邦在台灣的能見度。若節目獲得不錯的迴響，國合會將研議推出新的規劃。（編輯：張良知）1090124