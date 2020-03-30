侯友宜推防疫區域聯防 跨縣市交流經驗

（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市長侯友宜推動武漢肺炎防疫，北北基宜區域聯防超前部署往前邁進，除明天將前往基隆參加演習，也將與宜蘭交流分享經驗。他今天表示，將來還要做全民防衛總動員的演練。

侯友宜今天接受媒體聯訪表示，曾在新店的央北社區做過社區感染大規模演練，當時就提到，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有必要時，須小區塊做封鎖型的人車管制，避免交叉感染。

他當時也提到，希望將防疫作為擴大到雙北、基宜，甚至桃園市。會找適當時機與各縣市首長溝通，以展開區域聯防，相互支援物資與醫療。

侯友宜說，大規模社區感染後的人車限制，新北一定會做。但涉及中央權責，必須隨時與衛福部疾管署保持密切聯繫。

繼日前在雙北論壇中，與台北市長柯文哲有共同防疫共識，侯友宜明天上午將前往基隆市成功國小對面空地，參加基隆市政府社區感染防疫演練。下午在新北市府貴賓室，與宜蘭縣政府團隊交流防疫經驗。

他在聯訪時說，最近新北還要再做一次全民防衛總動員的準備階段，萬一除單一社區感染，同時有好幾個社區感染，要讓相關局處瞭解城市面臨的防衛總動員該怎麼做。

侯友宜明天還將訪視中和區的大賣場，他說，除公有場館暫停營業，現在也要求商圈、百貨公司，人潮聚集的KTV，要管控人潮，並要求人流保持適當距離，希望中央明確規範社交距離多少，地方政府一定嚴格執行。

他強調，對中央公布的確診者行動足跡，無論金山區或烏來區，平常都確實消毒防疫比事後補強更重要。至於大型活動場所或賣場，要如何做好管控距離、人潮，新北一定要做到位，疫情才不會有疏漏。（編輯：李錫璋）1090330