興大智慧永續研發中心成立 聚焦「新農業」

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）中興大學「智慧永續新農業研究發展中心」今天啟動，行政院農委會主委陳吉仲會中指出，智慧化、AI化都是工具，永續才是目標，將協助興大聚焦「新農業」成為研發基地。

中興大學攜手農委會農試所、畜試所及農科院共組「智慧永續新農業研究發展中心」，今天舉辦啟動儀式，陳吉仲、興大校長薛富盛、副校長林俊良等人都出席啟動儀式。

因應氣候變遷與節能減碳，興大表示，「智慧永續新農業研究發展中心」將投入智慧農業技術開發，整合農、工、電資、法律等專長教授及農業研究單位專家，藉由AI核心技術的進階研究，與資源整合平台、農業大數據共享服務平台及資料治理。

興大指出，重點項目包含核心技術、智慧檢測、智慧農牧場及智慧栽培4大面向，並以9項子計畫研發技術切入，聚焦3大亮點，包括水稻、畜牧及蘭花。

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陳吉仲在啟動儀式中表示，興大對農業的貢獻，是扮演最重要角色的一所大學，興大跨學院合作，對台灣農業部門有實質貢獻，但更重要的是，不管智慧化、AI化都是工具，永續才是目標，農委會將協助興大發揮功能，貢獻給台灣，甚至全世界。

陳吉仲指出，農業技術上有農試所相等關場試所都能協助，未來興大有需要相關經費，農委會都會提供協助，以稻米來說，使用無人機施藥可以大幅節省成本，且精準施藥能讓病蟲害降到最低，稻米是國內種植最大的作物，而蘭花則是重要的出口產品，透過這兩個產業，可以成功應用到其他品項，紮紮實實一步一步來做，興大可望成為最大的推手及研發基地。（編輯：陳仁華）1110124