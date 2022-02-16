感染源待釐清桃機航警最新疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）國內昨天新增1名桃園機場航警染疫，感染源待釐清，其同住孫子今天採檢陽性，已匡列接觸者，盼釐清傳播源頭，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時舉行記者會說明最新疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增個案（案19763）是桃園機場的航警，負責協助機場落地採檢確診個案後送，分別於今年1月21日及2月11日進行2次PCR檢測，期間也做過5次快篩，結果皆為陰性。

案19763工作時間曾接觸過7名落地採檢陽性者，但分析7名落地採檢陽性者病毒量，幾乎沒有傳播力，以及航警與其接觸環境，皆為通風良好區域，且無近距離接觸，感染源待釐清。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，1922預約平台自今天上午10時起採取分流模式，依年齡開放預約第23期疫苗接種，這次同樣開放第3劑疫苗施打，這一期預約廠牌共有4種，其中莫德納最多，可提供逾76萬劑。

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今天的疫苗預約模式同樣採年齡層分流，55歲以上民眾可於上午10時開始預約，38歲至54歲中午12時開放預約，18歲至37歲則是下午2時開放預約，預約將於2月18日中午12時截止，並於2月21日至2月27日開放接種。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，國內第3劑疫苗涵蓋率正式突破30%關卡。台灣入境檢疫天數規劃縮短為10天，以在家1人1戶為原則，其中以第3劑涵蓋率達5成作為評估新制上路關鍵之一，指揮中心將如何規劃安排，更有效鼓勵民眾盡快完成第3劑施打，也是今天記者會關注焦點之一。（編輯：張雅淨）1110216