清明連假加班機訂位 澎湖同步登記並協調加開包機

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（中央社澎湖縣9日電）清明連假加班機位，今天上午統一開放訂位，澎湖縣政府鄉親機位需求服務窗口也自下午起受理需求登錄，將視狀況協調各航空公司加開包機，全力因應滿足連假交通需求。

縣府旅遊處發布新聞稿表示，清明連假4月2日至5日，管制機位為4月1日至6日，澎湖航線各航空共提供有742架次、7萬436個機位，已於1月間預訂；另外各航空加班機位，今天上午9時起開放訂位，各航線自4月1日至5日都有加班機，其中台北澎湖還開放部份航班為放大機型。

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旅遊處指出，清明節連假期間，在疫情趨緩下，預期返鄉及觀光旅遊往返台澎交通需求，仍會有許多鄉親訂不到機位，9日下午1時30分起也同步受理鄉親機位需求申請登錄，鄉親可逕自上網： https://booking.penghu.gov.tw/或澎湖縣政府全球資訊網頁連結，皆可直接登錄機位需求，或至縣議會、各旅台同鄉會及各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心（傳真06-9264710）；亦可至縣府旅遊處有專人代為辦理填寫需求申請表。有任何疑問請洽專線：0800880180；06-9276675。

縣府將依需求數量向各航空公司協調再增開包機，並預訂15日起陸續通知鄉親機位安排及開票事宜。（編輯：陳仁華）1110309