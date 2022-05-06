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中油持續吸收國際漲幅 下週汽柴油估降1角

2022/5/6 14:27
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（中央社記者曾智怡台北6日電）外傳俄國準備入侵與烏克蘭接壤的摩爾多瓦共和國，歐盟計劃半年內逐步停止進口俄國原油，國際油價走高；中油持續啟動油價平穩雙機制，預估9日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降新台幣0.1元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.1元。

俄烏戰爭持續延燒，國際油價續居高位，根據中油浮動油價公式，累算至5月5日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶106.7美元，較上週102.45上漲4.25美元；新台幣兌美元匯率為29.521元，較上週29.416貶值0.105元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲4.1元，柴油調漲5.5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估9日凌晨0時起，汽、柴油每公升價格調降0.1元。（編輯：楊蘭軒）1110506

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