侯友宜質疑摀耳朵接電話 陳時中：我都有聽

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北20日電）新北市長侯友宜質疑中央不聽建議，摀著耳朵接電話。指揮中心指揮官陳時中今天強調，各界意見他都有聽，但要顧及專家意見並評估可行性等因素，才會決定如何實施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，新北市確診數居全台之冠，新北市長侯友宜希望中央因地制宜，調整防疫政策，但質疑他打電話都沒有用，「是不是接通了電話，卻摀住了耳朵？」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，沒有這樣的事，「聽電話時把耳朵摀著沒有必要」，強調無論市長、局長，經常有人打電話來，他有聽也有做，但也不是所有事情說了就通通要做，還要顧及專家看法，以最大公約數去解決相關問題。

陳時中說，就像15日中央才和地方政府開會，很多市長都有來，新北市副市長、局長也有到，他都盡量綜合各界意見，例如開放打過3劑COVID-19疫苗的民眾可選擇「0+7」方案，也開放部分對象快篩陽性可經醫師認定確診，雖然和新北市要求快篩陽性即確診的訴求略有不同，但在法制上更完備，以免留下後遺症。

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他指出，15日開過會之後，也特別請衛福部次長打電話向新北市和台北市衛生局請教，是否還有相關問題需要解決，昨天也和新北市召開視訊會議討論解方，陸續解決疫調系統、居隔單等問題。

陳時中強調，防疫期間必須仰賴中央和地方共同合作，當地方執行面遇到問題時，中央要幫忙解決，中央不會把耳朵摀起來，但疫情相關政策都要考慮可行性、藥物有效性和不良反應、法治效果等等，才能真正解決問題。（編輯：陳政偉）1110520