18縣市夜防豪大雨 八里累積雨量172毫米

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局更新豪雨特報，25日晚間至26日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市可能有豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局晚間更新豪雨特報，今晚至明天南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市可能有豪雨；台北市、台南以北、高屏地區等13縣市防大雨；截至晚間8時，累積雨量以新北八里172毫米最多。

中央氣象局今天晚間更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

根據氣象局網站，今天截至晚間8時，累積雨量以新北市八里區172毫米最多，其次為新北市淡水區164.5毫米；累積雨量前10名集中在新北、桃園等地。

豪雨地區為基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣；大雨地區為台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：陳政偉）1110525