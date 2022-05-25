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18縣市夜防豪大雨 八里累積雨量172毫米

2022/5/25 20:42（5/25 20:51 更新）
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氣象局更新豪雨特報，25日晚間至26日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市可能有豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局更新豪雨特報，25日晚間至26日南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市可能有豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局晚間更新豪雨特報，今晚至明天南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市可能有豪雨；台北市、台南以北、高屏地區等13縣市防大雨；截至晚間8時，累積雨量以新北八里172毫米最多。

中央氣象局今天晚間更新豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚至明天南投縣及嘉義縣山區、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，台南以北、東北部、屏東地區及高雄、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

根據氣象局網站，今天截至晚間8時，累積雨量以新北市八里區172毫米最多，其次為新北市淡水區164.5毫米；累積雨量前10名集中在新北、桃園等地。

豪雨地區為基隆市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣；大雨地區為台北市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局說明，豪雨指24小時累積雨量達200毫米以上，或3小時累積雨量達100毫米以上；大雨指24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。（編輯：陳政偉）1110525

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