113年智能溫室補助申請開跑 偏遠地區補助更高

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）為提升防災生產效能及農業經營效率，農糧署今天表示，113年度「智能防災設施型農業計畫」即日起接受申請，例如溫室在西部每公頃最高補助新台幣750萬元、偏遠地區900萬元。

農糧署發布訊息指出，113年度「智能防災設施型農業計畫」即日起接受申請，受理方式採隨到隨辦方式，沒有期限；提醒農民可到各地農會、公所及種苗產業公協會等單位辦理，或至農糧署全球資訊網「溫網室設施補助專區」項下查詢詳情。

針對此計畫，農糧署說，自民國112年起獲行政院支持推動「智能防災設施型農業計畫」，輔導蔬果、花卉及種苗等產業轉型精緻化生產，以提升防災生產效能及農業經營效率，節省人力成本，朝自動化生產邁進。

補助內容包含推動設置現代化溫網室生產設施，計有加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室、結構型鋼骨溫網室等3種，按不同類別，西部每公頃最高補助750萬元，東部及離島等偏遠地區每公頃最高補助900萬元。

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同時也補助溫室內智能化、自動化環境控制設備，例如環控系統、自動化養液供應、微霧降溫、光控內外遮蔭及天窗等設備，以創造適合作物成長環境，達到產期調節、周年生產，穩定收益的目的。

關於推動設施型農業，農糧署說明，為因應氣候變遷，天災造成的衝擊，自106年起推動「設施型農業計畫」，積極輔導農民興建結構加強型溫網室，保護作物抵禦外在氣候環境，推動至今已達2162公頃。（編輯：陳政偉）1130123