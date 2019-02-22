王金平表態 爭取國民黨總統提名

前立法院長王金平（右）22日晚間出席新北市雲林同鄉會新春團拜活動，致詞時表示自己要出來爭取國民黨內總統選舉提名，希望鄉親支持。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月22日

（中央社記者黃旭昇新北22日電）前立法院長王金平今晚在新北市雲林同鄉會新春團拜時表示，他要出來爭取國民黨內總統選舉提名，希望鄉親支持。會場不斷傳出「總統好」呼聲，同時多人爭相與王金平合影。

總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨新北市三重立委補選參選人余天等人，今天晚上一起出席新北市雲林同鄉會新春團拜。總統剛離開會場，王金平隨後抵達。

媒體詢問是否會選擇在3月17日生日當天宣布參選總統，王金平受訪時否認。他說，「不是、不是，很快啦。」

在致詞時，王金平先祝福與會者新春吉祥，隨後話鋒一轉以台語表示，要出來爭取國民黨內總統選舉提名，希望鄉親有機會可以支持他。

王金平致詞時，會場有不少人不斷大喊「總統好。」

王金平會後離去，又被包圍要求合影。他再度被記者問到「選總統時機到了嗎？」他說，「時機到了。」但宣布參選時，不會刻意邀請誰。

媒體接著詢問，是否會邀請高雄市長韓國瑜當副手。王金平說，不要去談這個問題。隨後快步離去。（編輯：戴光育）1080222