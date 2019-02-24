黃爾璇爭取民主遭解職 蔡總統允轉達促轉會

（中央社記者顧荃台北24日電）總統蔡英文今天出席總統府國策顧問、前民進黨秘書長黃爾璇公祭時表示，黃爾璇對於當年為了爭取民主，遭到污名解聘的事情耿耿於懷，她會向促進轉型正義委員會轉達。

黃爾璇9日因心臟衰竭病逝慈濟醫院，享壽83歲，今天舉行公祭典禮。蔡總統上午親自出席頒發褒揚令，由黃爾璇長女黃芳儀代表收下，隨後在靈前獻花圈，並行三鞠躬禮致祭。

總統府秘書長陳菊、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、前考試院長姚嘉文、民進黨大老林濁水、民進黨立院黨團總召柯建銘等人，都出席公祭致意。黃爾璇靈柩並覆蓋民進黨黨旗及台獨聯盟盟旗。

蔡總統致詞時表示，黃爾璇任職民進黨秘書長期間，規劃了黨章、黨綱等，為民進黨建立制度，其中許多規章到今天還在沿用。黃爾璇任職立法委員期間，全心投入立法，但用心設計、推動的法案，經常因為人少而無法實現，但也從來不以此為放棄的藉口。

蔡總統說，民主化的推進，不僅要靠台前風雲人物的領導，更多時候需要像黃爾璇這樣謙和低調，願意對議題下功夫，即使遇到挫折也不改其志的幕後英雄才能成就。她要代表國家對黃爾璇的親族與家人，致上最深的敬意及感謝，感謝對台灣民主的貢獻與付出。

她說，黃爾璇的家屬告訴她，黃爾璇對於當年為了爭取民主，遭到污名解聘的事情耿耿於懷。轉型正義存在的意義，在於所有威權時期的不公不義，無論大小都應該要得到重新調查、釐清真相的機會。她會向促進轉型正義委員會轉達黃爾璇家人的心願，願黃爾璇安息。

黃爾璇是民進黨建黨10人秘密小組成員，曾任建黨工作委員會執行長，第1、2屆中央黨部秘書長。黃爾璇在民國67年進入東吳大學政治系任教，因和黨外人事往來密切，在民國72年6月收到東吳大學解聘書，被稱為東吳大學政治系事件。（編輯：鄭雪文）1080224