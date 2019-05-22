各縣市旅外同鄉會挺蔡總統連任 蘇嘉全連署

全國各縣市旅外同鄉會22日上午在台大校友會館舉行記者會，支持總統蔡英文連任，持看板高喊「力挺小英、守護台灣」、「同鄉挺小英、改革不能停」等口號。中央社記者施宗暉攝 108年5月22日

（中央社記者顧荃台北22日電）總統蔡英文與前行政院長賴清德爭取代表民進黨參選2020總統大選，全國各縣市旅外同鄉會發動連署，挺蔡總統連任，立法院長蘇嘉全也以屏東同鄉會總會總會長身分參與連署。

全國各縣市旅外同鄉會上午舉行記者會，支持蔡總統連任，高喊「力挺小英、守護台灣」、「同鄉挺小英、改革不能停」等口號。

發起連署的中華民國雲林同鄉總會總會長黃銘得表示，他們力挺蔡總統連任，民進黨內初選不宜過於激烈，應該給蔡總統再4年的機會，執政才會更完整。

共同發起連署的世界彰化同鄉總會總會長蔡天啟說，蔡總統執政3年來做了很多改革，「房子蓋一半，師傅不能換」，蔡總統連任台灣才有未來，主權才會安定。

目前已有60幾位各縣市同鄉會幹部參與連署，包括蘇嘉全也以中華民國屏東同鄉會總會總會長身分連署。

連署聲明表示，蔡總統維持台海穩定，也為台灣外交困境撐起迴旋空間，這是台灣其他候選人做不到的事情。目前，台灣內有家賊、外有強敵，唯有蔡總統能用堅定的意志、穩健的腳步，帶領台灣人勇敢團結、繼續前進。

聲明表示，面對2020年空前險峻的國際情勢、中共的百般壓迫，旅外同鄉會必須站出來勇敢表白。蔡總統不只是民進黨的總統，她的施政與言行，每一項都攸關台灣的未來。

聲明說，細數蔡總統3年政績，在年金改革、產業升級、轉型正義上，她大破大立，同時又能穩步向前，這是過往的總統都做不到的事情。在國際上，蔡總統為台灣的外交困境撐開迴旋空間，是美日歐等民主聯盟所信任的好伙伴，同時盡力維持台海安定，這也是現在台灣其他候選人辦不到的事情，盼蔡總統帶領台灣人勇敢團結，繼續前進。（編輯：楊玫寧）1080522