民調奪3冠王 林佳龍：共同努力成果

（中央社記者余曉涵台北22日電）最新民調交通部長林佳龍得到「部長知曉度」、「部長滿意度」和「政策滿意度」3冠王。他說，感謝總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌讓自己能全力推動政務，也感謝交通部官員的配合。

新台灣國策智庫今天舉行「蔡英文總統就職3週年與內閣部會首長施政滿意度總體檢」民調發布記者會，會中公布交通部長林佳龍奪得「部長知曉度」、「部長滿意度」和「政策滿意度」3冠王。

對此，林佳龍今天出席交通部航港局舉辦的新南向國際研討會時受訪表示，這是交通部所有官員的努力成果，要感謝交通部上下近10萬名公務員，才能讓他受到如此肯定。

林佳龍說，也要感謝總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的領導跟全力支持，讓他可以推動各項交通部政務。

他指出，交通部的業務跟人民息息相關，因此強調「人本交通，與民同行」理念，也希望一改過去交通部給人冷冰冰的印象，用「交通部是有溫度的」作為核心理念。

另外，對於長榮航空勞資爭議，勞資雙方將在24日再度開啟協商，林佳龍說，期待當天雙方可以拉近距離，解決勞資爭議也能夠兼顧旅客權益。（編輯：黃世雅）1080522