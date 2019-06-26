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王金平：韓國瑜郭台銘提兩岸政策都正確

最新更新：2019/06/26 16:27

（中央社記者蘇木春台中26日電）高雄市長韓國瑜主張中華民國有兩個地區，前鴻海董事長郭台銘反對一國兩制。前立法院長王金平今天說，一國兩制在台沒有接受度，兩岸人民條例也指兩個地區，兩人說法都正確。

王金平舉辦「台灣金團結 Taiwan Assemble」臉書直播活動，今天前往台中市與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同直播煮水餃。兩人閒話家常、大啖水餃，並回答網友提問。

中國國民黨總統初選首場國政願景電視發表會25日登場，會中，郭台銘指出，一國兩制從來不適用台灣，他保證一國兩制絕不會在台灣發生；韓國瑜表示，中華民國有兩個地區，一個自由地區、一個大陸地區。

王金平受訪表示，一國兩制在台灣幾乎沒有接受度，郭台銘講的是正確的，郭台銘一直強調是中華民國派，中華民國已屹立在世界108年了，中華人民共和國在世界上也有70年的歷史，兩者之間就是一個主權重疊的狀態。

王金平說，由於是這樣的狀態，「所以我們當然也有權」，中國大陸也要尊重，雙方一起對等、尊嚴地坐下來，談一談兩岸的相關事情，所以中華民國派是最正確、也是最穩當的一種說法。

至於韓國瑜的兩區主張，王金平表示，中華民國本來就是中華民國，中華民國有兩個地區，就是自由地區與大陸地區。事實上，兩岸人民關係條例，它法律名稱就是台灣地區與大陸地區人民關係條例，所以韓國瑜講的話也是正確的。

媒體提問，為何找顏清標一起直播？對此，王金平指出，與對方是老朋友也是同事，過去當立法院發生全武行時，顏清標總是身先士卒，引導很多同事大家一起幫忙來排除主席台的障礙。大家都知道顏清標有一手好廚藝，這次來是了解對方做冷凍水餃的狀況。（編輯：戴光育）1080626

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