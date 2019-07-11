義消顧問團餐會 韓國瑜王金平同框互動佳

高雄市長韓國瑜（右）與前立法院長王金平（左）11日晚間出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，2人比鄰而坐，席間不時交頭接耳。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）高雄市長韓國瑜今晚與前立法院長王金平不約而同出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，2人同框互動良好。王金平受訪表示，他與韓國瑜有再約見面，但雙方沒有談到選舉的事。

這場餐會晚間在高雄市林皇宮舉行，韓國瑜與王金平一同進場，並同台向與會敬酒。

席間，韓國瑜與王金平不時交頭接耳，韓國瑜還拿起紙筆記事，雙方並同台向與會敬酒。王金平與韓國瑜先後上台致詞，王金平先行離去，韓國瑜隨後也離去，韓國瑜全程不受訪。

王金平受訪表示，自己是全國義消總會總會長，跟打火兄弟有如一家人，應邀赴宴是感謝這些顧問團平時的奉獻、幫忙，不是來拉票的。

他說，韓國瑜還特別在會場一樓大門等他一起進場，席間雙方有約見面，就是再聚聚喝點小酒，從頭到尾都沒有談到選舉的事。至於是否還要繼續選總統，王金平表示，以後再說吧。（編輯：黃世雅）1080711

高雄市長韓國瑜（前左2）、前立法院長王金平（前左）兩人11日晚間出席高雄市義勇消防總隊顧問團餐會，一起步入會場。中央社記者程啟峰高雄攝 108年7月11日