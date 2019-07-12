朱立倫：不可能傾中賣台 堅持民主自由中華民國

（中央社記者游凱翔台北12日電）針對兩岸政策，國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，若他當選總統，對美國來說可以放心，因為他不可能傾中賣台，更堅持民主自由的中華民國，也會平衡美中台三方關係。

朱立倫上午接受寶島聯播網專訪，主持人汪潔民及簡余晏詢問，有媒體報導美國支持朱立倫、但中國不支持朱立倫，並詢問朱立倫的兩岸政策。

朱立倫表示，他曾擔任過桃園市長、新北市長，若他未來當選總統，美國可以放心，因為他不會改變兩岸關係或造成對立、影響台美關係；而他不可能出賣台灣，更不可能傾中賣台，他會堅持民主自由的中華民國，並堅持台灣，這是他一貫的立場。

朱立倫也說，有人說，北京最愛的人選就是要依照北京的意思做事，對他來說是不可能的事。或許他不是北京最愛的人選，但若他當選總統，美國可以放心、北京可以寬心、台灣民眾可以放心，他會平衡美中台三方關係。

針對同黨總統初選參選人韓國瑜的農舍事件，朱立倫表示，在每一次的選舉都會受到類似檢驗，他也呼籲韓國瑜一定要面對這個檢驗，因為後續的挑戰跟考驗會更多。

針對另一名同黨參選人郭台銘是否有可能脫黨參選總統，朱立倫表示，他相信郭台銘不會，也相信最後會訴諸團結。（編輯：黃國倫）1080712