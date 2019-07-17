柯文哲：蔡若連任可想像未來情景 韓則不可測

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲今天說，總統蔡英文已做3年多，若連任能想像台灣的未來情景；高雄市長韓國瑜則完全不可測。他重申應思考台灣下一步怎麼走，若皇上英明神武，鬼才要當乞丐。

柯文哲上午與南港區里長座談，接受媒體聯訪時，做上述表示。

他昨天接受風傳媒與新新聞專訪時表示，他若投入2020總統大選戰局，與蔡總統、韓國瑜形成「三腳督」，自己評估「要贏太困難」，現在選一定輸，所以他還在研發原子彈，要有不一樣的選法，只是還沒想出來。

對此，柯文哲表示，應思考台灣下一步該怎麼辦，蔡總統已做3年多，若連任，「大概就是那個樣子」、「人民也不會有餓死現象，當然有一些後面可能的併發症」，不過，能想像台灣的未來情景；若是韓國瑜勝選，完全想不出來。

他說，如港星周星馳電影「武狀元蘇乞兒」最後一幕，能給所有執政者一個警惕：「如果皇上英明神武，國泰民安，鬼才要當乞丐」。

被問及前鴻海董事長郭台銘若有機會贏得選舉，是否轉而支持時，柯文哲指出，這是一個說服的過程，每個人的信譽、過去及現在的想法，進而估算其改進能力，「我們也只能做最佳猜測」。

他表示，韓流現象應討論背景及如何形成，畢竟點一根火柴丟過去，沒有汽油時，火柴就熄滅，燒不起來。另外，以台灣的抹黑文化，就連一張白紙都能找到幾顆灰塵，遑論韓國瑜在政壇打滾許久。

對於民主進步黨主席卓榮泰稱親美是與自由民主站在一起，柯文哲說，他主張親美友中，還是與美國陣營站在同一邊，只是不需為了操縱民意做沒必要的對抗，「大家都是成年人，智商超過70，也不用想太多」。（編輯：戴光育）1080717