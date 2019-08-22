郭柯王公開合體是否結盟 王金平：順應因緣

（中央社記者劉冠廷台北22日電）郭柯王明天將公開合體，外界關注是否順利結盟，前立法院長王金平今天表示，謝謝大家關心，其他都要順應因緣，因緣怎麼走，就怎麼走；他也說，現在都沒有談起選舉的事。

台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平3人將參加23日的「八二三61週年音樂饗宴」；王金平晚間受訪時，媒體詢問，這是否能解讀是合作的起手式，王金平說，他只是接受市長的邀請參加音樂會，沒有其他目的。

外界關心是否能夠成功結盟，王金平則說，謝謝大家的關心，其他都是要順應因緣，因緣怎麼走，就怎麼走；媒體詢問，因緣沒到是否因為還沒共識，還是卡在什麼點上，王金平表示，現在還沒有談到選舉的事。是否擔心見面後，引發藍營支持者的抗議，他說，每個人都有自己的自由，自由應該受到尊重。

被問到本週是否與郭台銘見面時，王金平則表示，「我們大家看看個人的理念，是否都一致，理念一致比較要緊」；是何種理念，他說，就是做中道的理念，大家都知道，藍綠都是比較各偏一面，所以能夠走中道的話，這是國家之福，社會之福。

媒體也問到，是不是與郭台銘談好，不管是誰出線，都會支持對方，而支持的方式不是以副手的方式，王金平僅說，現在這方面還沒有成熟；至於做出決定的時間是何時，王金平指出，路總有出現的一天，到時候再說，現在還是不能說的太早。（編輯：林興盟）1080822