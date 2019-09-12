郭台銘退黨 侯友宜：優秀人才離開令人非常惋惜

（中央社記者葉臻新北12日電）行政院會今天通過廢止印花稅法案，新北市預估至少會少11億元稅收，新北市長侯友宜受訪時表示，新北市財政困難，此舉真的是雪上加霜，被問及郭台銘退黨，則表示非常惋惜。

行政院會今日通過財政部擬具廢止「印花稅法」，將函請立法院審議廢止。

根據新北市政府稅捐稽徵處統計，新北市去年的印花稅收約有新台幣11億8000萬元，稅捐稽徵處表示，民國98年新北市的印花稅收僅有約9億元，可見印花稅收是逐年增加、穩定成長的稅目。

侯友宜今天下午接受媒體聯訪時，被媒體問及中央廢止印花稅法對地方稅收影響，是否會感覺「中央請客、地方買單」。

侯友宜表示，對新北市來說，印花稅收每年都會增加，「11億只是一個最基本的數字」，新北市財政目前很艱困，尤其是屬於需要大力建設的都會地方，此舉「真的是給我們雪上加霜」。

侯友宜表示，雖然中央口口聲聲說會補足，但如果都是挖東牆補西牆，就完全沒有意義，「對這個決定覺得很遺憾」，面對整個台灣財源的分配，中央應該要有一個統籌的想法，不應該說砍掉就砍掉，沒有一個完整的配套措施。

鴻海創辦人郭台銘今天宣布退出國民黨，媒體詢問侯友宜對此看法時，侯友宜表示，郭台銘是一個在經濟表現非常傑出的企業家，也是一個很棒的台灣的優秀人才，離開了令人非常惋惜。（編輯：張銘坤）1080912