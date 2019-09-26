改善查核機制合理性 財政部：歡迎各界建言

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）總統蔡英文今天為會計師請命，應提升會計師簽證案件查核機制合理性。財政部回應，歡迎業界提出建言，先前已進行過內部檢討並通知國稅局，對企業查稅應採重點查核，且應避免連續選擇同一公司查稅。

總統蔡英文今天出席2020蔡英文連任全國會計師後援會成立大會，會中有會計師反映，會計師簽證案件被查核比率比沒簽證案件高，認為應該想辦法讓查核機制合理化。

財政部官員說，查核上並未刻意對會計師簽證案件進行選案，可能因為多是大企業申報案件才會請會計師簽證，這類案件能適用的租稅優惠又較多，所以被選查的比率會較高；且比起普通申報案件，會計師簽證案件數量少，即使選案量相同，簽證案件查核比重相對也會更高。

不過，財政部官員表示，國稅局選案查核機制確實有更合理化的空間，先前就有聽取業者建議，並進行內部檢討，已交代五區國稅局調整選案查核機制。舉例來說，除非是檢舉或重大逃漏稅案件，否則不應對同一間公司連續選案查核超過3年，應更有效分配查核資源。

財政部官員說，對於適用租稅優惠的企業，也要求國稅局，若要進行查核，應採重點查核，只就涉及租稅優惠部分去查，而不是進行全面性調查。後續也歡迎業者提出具體建議，財政部會持續聽取各界意見，對選查機制做妥適調整。（編輯：蘇志宗）1080926