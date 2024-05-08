竹市田徑場運動民眾物品常遭竊 女嫌落網

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市立田徑場近日發生多起竊案，許多民眾前往運動時將物品暫放在跑道旁空地卻遭偷走，警方調閱監視器畫面確認是1名女子涉有重嫌，昨日將她逮捕移送偵辦。

1名邱姓跑友向中央社記者表示，新竹市立田徑場2020年改建成為開放式場域後，竊盜案似乎變多，近月有不少跑友反映手機、錢包等物品遭竊，希望相關單位重視。

新竹市警察局第二分局今天發布新聞稿指出，自今年3月起陸續接獲多起到市立田徑場運動民眾報案物品遭竊，經勘查現場並向被害人確認失竊物品地點及調閱監視器追查後，發現李姓女子涉有重嫌。

警方指出，李女竊取被害人暫放在跑道旁的物品，她拿走現金後就將其餘物品隨地丟棄並逃離現場，昨天下午已將李女逮捕到案，警詢後依竊盜罪移送新竹地方檢察署偵辦。

警方表示，民眾運動時應隨時注意隨身物品，以免成為歹徒下手標地，警方也將持續編排竹市田徑場防竊巡守勤務，提升見警率達到預防犯罪效果。

新竹市體育場透過文字說明，新竹市田徑場為開放式場域，目前有24小時保全及裝設16支監視器，將配合警方建議調整監視器位置。（編輯：戴光育）1130508