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首頁 / 政治

吳郭會有譜 國民黨：系出同門什麼都可以談

最新更新：2019/10/02 16:22

（中央社記者余祥台北2日電）鴻海創辦人郭台銘退黨後與國民黨黨主席吳敦義「吳郭會」有譜。國民黨發言人歐陽龍今天表示，郭台銘與國民黨系出同門、都是中華民國派，兩人會面什麼都可以談。

國民黨主席吳敦義日前表示樂意跟鴻海創辦人郭台銘見面，郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，兩人溝通管道順暢，既然都有意願見面，現已進行幕僚作業，會加把勁安排，但由於最近兩週比較忙碌，是否在兩週後，再看何時比較適當。

歐陽龍說，郭台銘說自己是最擁護中華民國的，國民黨又何嘗不是，既然都是中華民國派，何來齟齬，只是日前初選過程難免競爭，但系出同門、目標一致。

歐陽龍說，黨中央與郭台銘的溝通管道一直都很順暢，只是兩人要在什麼時間見面、會面形式等，等到確定後再通知媒體。

至於兩人若會面談話的方向為何，歐陽龍說，郭台銘現在為無黨籍，但與國民黨目標一致，都希望讓台灣人民過更好的生活，因此吳、郭兩人什麼都可以談，也不排除有合作可能，談看看要怎樣攜手向前，下架民進黨蔡英文政府。

歐陽龍說，總統蔡英文近日不只是撿到槍，更是撿到核子彈，好像2020大選贏定了，但他也要提醒，蔡總統不要低估人民的智慧和瞬息萬變的時局。（編輯：林興盟）1081002

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