陳同佳投案爭議 馬英九：應讓他來台受審

（中央社記者王承中台北20日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案遭陸委會指別具用心。前總統馬英九今天表示，政府的做法殘忍跟不理性，應該要讓陳同佳來台受審。

香港特首林鄭月娥日前表示，將協助港女命案凶嫌陳同佳來台投案。陸委會則回應，港府至今仍未提供本案任何在港證據，漠視應追訴陳嫌殺人罪，刻意卸責、放棄司法管轄權，是別具用心。

馬英九今天在出席國民黨台北市中正、萬華區立委參選人林郁方競選總部成立大會後受訪表示，陳同佳去年犯罪後，台北市士林地檢署已掌握所有罪證，罪證都在台灣，當然是要讓陳同佳來台受審。

馬英九指出，最莫名其妙的是陸委會，竟然要港府把完整罪證交出來，才讓陳同佳入境。他說，「這是什麼話？」如此一來，未來逃到國外的經濟罪犯台灣都抓不到了，因為只要對方不拿出所有罪證，人就不會回來。

媒體詢問，這是否是民進黨的選舉考量。馬英九說，「對，這實在很不像話」。他指出，尤其蔡總統本身是法律人出身，對於純粹的法律問題，不要去搞政治，就讓陳同佳來台受審。

媒體追問，蔡總統上午指出，改革的過程中，她得罪很多人，但這是為了國家前途，不會得罪人的事，她的前任都做完了。馬英九對此僅回應，「大家摸摸良心就知道了」。

馬英九稍早則在臉書發文表示，陳同佳願來台投案，卻聽到蔡政府認定其中有陰謀而拒絕，他感到非常詫異與憤怒。一條年輕的生命在台灣被殘忍謀殺而消逝，幫受害者討回公道是普世價值，政府應負起懲凶緝惡的責任，但卻明顯為政治上的理由，自我閹割司法管轄權，棄人權與人命於不顧。（編輯：蘇志宗）1081020