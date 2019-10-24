韓國瑜提農漁民日子難過原因 農委會批不專業

（中央社記者吳欣紜台北24日電）針對國民黨總統參選人韓國瑜今天說農漁民日子難過主因為勞動力不夠、農藥肥料越來越貴等，農委會表示，「很遺憾韓市長的發言再次顯示他對台灣農業的不專業」，說辭誤導大眾。

韓國瑜展開傾聽之旅，他今天在雲林表示，與屏東、台南、嘉義、雲林的農漁民開座談會，大家過得這麼辛苦，主要原因包含勞動力不足，農民愈來愈老，沒有勞動力、農藥及肥料愈來愈貴、天然災害補助不夠以及農保條例，包括喪葬補助，好幾10年都沒變。

對於韓國瑜發言，農委會今天下午發布「不應為選舉唱衰台灣農業 勿把農民當政治提款機」新聞稿批評韓國瑜。農委會說，「很遺憾韓市長的發言再次顯示他對台灣農業的不專業」，對農業現況不了解就信口開河，與號稱跟農民站在一起的說辭顯然自相矛盾，只會誤導社會大眾，對於解決農民的問題沒有任何幫助。

農委會表示，農業勞動力不足問題，從民國106年起就陸續開辦農業技術團、農業耕新團、成立機械代耕團等，透過人機合作推動農機代耕服務，營造人力減省的農業工作環境，今年也試辦乳牛飼育業引進農業外勞，並推動多元外國人力運用方案，多管齊下方式因應農業勞動力的需求。

農委會指出，在農藥肥料的供應方面，也補助農民國產肥料資材、降低肥料價格來減輕農民負擔，除了要求台肥公司自行吸收國際原料的上漲成本外，更協調台肥公司40公斤包裝肥料每包降價新台幣20元，農委會也針對有機農業適用肥料、國產有機質肥料等補助不同金額。

在天然災害補助部分，農委會說，有鑑於傳統農業天災災害救助不足以彌補農民損失，農委會從105年起全力推動農業保險，目前已開辦16品項，涵蓋水稻、果樹、水產、畜禽、設施等，保費政府原則補助2分之1；3年多來，農業保險投保件數累計已有3萬5075件，累計投保面積5萬9201公頃，累計投保金額高達72.15億元。

農委會指出，農保制度革新部分，農委會推動「人地脫鉤」策略，過往因未持有農地或租約而無法加入農保的實耕農，其投保資格都已放寬，過去未能納保的河川公地農民，也都具備加入農保的資格，且也開辦了史上首次的農民職業災害保險，農民每個月只要繳交15元保費，其餘由政府負擔，就可以享有4大保障。

農委會最後表示，這些內容只是農委會推動新農業政策的其中一小部分，還有許多促進農林漁牧的重大政策，像是農產品外銷整合、防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針、移除遠洋漁業黃牌、林下經濟等，都歡迎各界隨時檢視，若韓國瑜想了解更多詳情，農委會也樂意備妥相關資料，在韓國瑜銷假上班時，直送高雄市政府供韓國瑜參考。（編輯：張芷瑄）1081024