蘇貞昌桃園站台鄭運鵬 批國民黨不分區名單嚇死人

行政院長蘇貞昌（左7）16日與民進黨主席卓榮泰（左5）、桃園市長鄭文燦（左6）等人，出席總統蔡英文與民進黨籍立委鄭運鵬（右6）的聯合競選總部成立大會，眾人齊力高舉大型槓鈴，展現團結氣勢。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月16日

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）行政院長蘇貞昌今天出席桃園市立委鄭運鵬競總成立大會，蘇貞昌細數總統蔡英文政績、批評國民黨不分區名單，喊出票投民進黨立委、民進黨國會席次過半，讓蔡總統連任好做事。

蘇貞昌與民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦等人，共同出席總統蔡英文與立法委員鄭運鵬2020聯合競選總部成立大會，受到民眾的夾道歡迎，曾獲得女子舉重奧運金牌的陳葦綾也現身支持，並共同高舉槓鈴展現團結。

蘇貞昌上台致詞表示，國民黨推出的不分區立委名單「嚇死人」，竟有主張武力統一台灣的人選，引發台灣社會反彈，也讓國民黨露出馬腳。還有退役將領在台灣領取國家退休金，卻前往中國大陸聽習近平訓話、唱中國國歌的人選也列名其中。

蘇貞昌表示，近來西藏及新疆有許多民眾被關在集中營再教育；中國曾經承諾香港50年不變，但卻發生香港手無寸鐵的年輕人遭警察持槍朝胸口擊發、發射催淚彈，甚至進入校園等事件。

蘇貞昌說，今天人民可以大聲說話，就是因為台灣有主權、當自己主人。「有主權才有自由、才有民主，也才有安全」，不然就會像香港。因此他也呼籲民眾，支持各地民進黨籍立委人選，讓民進黨在立法院擁有過半席次，也讓蔡總統連任好做事。

蘇貞昌指出，國民黨抨擊政府沒做事，但政府除阻擋非洲豬瘟、積極進行地方建設、實施減稅還提供各項社會福利、重返亞洲四小龍第一。更厲害的是，政府年底結算還能有結餘，明年的國家預算也已編列完成送立法院，是22年來首次收入與支出平衡。

他說，自己曾2次擔任行政院長，第一次在前總統陳水扁時期，但因席次不夠許多計畫難以施行，這次蔡總統任內，民進黨在立法院席次過半，所以各項政策推動「衝衝衝」，效率相當快，蔡總統也已針對未來國政進行多項規劃，因此更需要民眾的支持讓政策能夠延續。

蘇貞昌指出，民進黨或許做的還不夠需要檢討，但民進黨是土生土長的政黨、認真做事，蔡總統顧主權，讓台灣與美國的關係達到40多年來最好的時刻，因此要讓民進黨獲得大家的支持，在立法院擁有過半席次，讓蔡總統連任好做事，才能讓台灣更好。（編輯：張銘坤）1081116