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蘇貞昌顏面神經失調 總統：強迫他要休息

最新更新：2019/11/18 18:26
行政院長蘇貞昌因過度疲勞導致顏面神經失調，總統蔡英文（圖）18日受訪表示，已經致電給蘇貞昌，強迫他要休息。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月18日
行政院長蘇貞昌因過度疲勞導致顏面神經失調，總統蔡英文（圖）18日受訪表示，已經致電給蘇貞昌，強迫他要休息。中央社記者黃旭昇新北攝　108年11月18日

（中央社記者黃旭昇新北18日電）總統蔡英文今天表示，行政院長蘇貞昌這段時間忙於答詢與行政院務、輔選，過於勞累，已經致電給蘇貞昌，強迫他要休息。

總統蔡英文今天下午前往新北市中和國民運動中心，陪同要參加馬拉松比賽的「唐星兒」（心智障礙者）賽前練習，並為選手加油打氣。

蔡總統接受媒體聯訪時表示，行政院長蘇貞昌因過度疲勞導致顏面神經失調，有向她報告。總統說，蘇貞昌確實這段時間滿勞累、不但要前往立法院答詢，還要處理政務、其他的立法委員參選人也希望蘇貞昌前往幫忙，「這段時間他真的很辛苦」。

媒體詢問總統是否有打電話給蘇貞昌請他休息，蔡總統表示，「不是要讓他多休息一下，而是要強迫休息啦。」總統說， 今天有特別打電話給蘇貞昌，請他多休息，會再打電話表達關心。

媒體詢問蔡總統的競選搭檔、前行政院長賴清德曾主張特赦前總統陳水扁，蔡總統說，希望陳水扁在保外就醫階段，能保重自己身體，讓外界不必太擔心陳水扁的身體狀況。（編輯：李錫璋）1081118

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