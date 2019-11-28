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首頁 / 政治

川普簽署香港法案 蔡總統：民主路不孤單

最新更新：2019/11/28 12:43

（中央社記者王淑芬高雄28日電）總統蔡英文今天談及美國總統川普（Donald Trump）簽署「香港人權與民主法案」時表示，這鼓勵香港市民，「讓他們感覺走在民主自由的這條路上並不孤單」。

蔡總統上午由總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇等陪同到高雄市出席「壽山國家自然公園管理處揭牌典禮」並接受媒體聯訪表示，民主自由、人權是普世價值，各民主國家都非常關注香港情勢，希望香港人在民主路上繼續加油，香港政府也須正視人民對民主自由的訴求。

至於中國國民黨不分區立法委員提名人吳斯懷有親中背景遭質疑，蔡總統表示，民意很關注這件事，不論國民黨或個別名單上的人都應好好思考。

蔡總統說，近來各項情勢發展，國家安全及國家被滲透可能性都持續增高情況下，相關制度包括行政、立法制度都需一定程度檢查、檢討。

媒體追問如果吳斯懷進國會要怎麼做才不讓國家機密洩密，蔡總統表示，「我們會繼續執政，我們將來繼續執政會進行檢討」，不論行政或立法面針對國安更徹底反滲透，相信新就任立委會反映新民意，檢討立法院議事規則或內部程序、規範。（編輯：李明宗）1081128

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