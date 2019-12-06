人權外交 台法駐日文化中心合辦分享會

台灣與法國的駐日大使館文化中心5日晚間在東京合辦有關人權議題的分享會，邀請於10月到台灣參加國際人權聯盟第40屆年會的3名日本人權專家分享到台灣與會的心得。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月6日

（中央社記者楊明珠東京6日專電）台灣與法國的駐日使館文化中心昨晚在東京合辦一場有關人權議題的分享會，邀請於10月到台灣參加國際人權聯盟第40屆年會的3名日本人權專家分享到台灣與會的心得。

在法國成立、有百年歷史的國際人權聯盟（FIDH）今年10月下旬首度在台灣舉辦年會，法國駐日大使館方面爭取經費補助4名日本人權專家到台灣與會，駐日代表處台灣文化中心與法國駐日大使館法國文化中心昨晚合辦分享會，其中3人出席與現場50多位聽眾分享心得。

這3人是國際人權非政府組織人權．NOW事務局長伊藤和子、同性伴侶關係連線代表池田宏，以及非營利組織難民支援協會代表理事石川理惠（暫譯）。

駐日代表謝長廷到場致詞時表示，台灣從戒嚴時期到解嚴，突破了重重困難，才有今日的自由、人權。這次國際人權聯盟年會會場首次選在台灣辦理，對台灣而言，深具意義。台灣也正在將一些國際人權條約國內法化，未來在執行上是否達到國際水準，還需要多與國際交流，希望台灣、法國、日本的人權交流能更深化。

對於台灣的人權評價高居亞洲第一，謝長廷表示這是值得驕傲的事。

伊藤和子分享總統蔡英文出席國際人權聯盟第40屆年會的致詞內容，以及她在現場感受到台灣對人權議題的重視。

伊藤表示，台灣並不隸屬任一國際人權組織，也未簽署相關公約，卻以自主的行動邀請人權專家去台灣，協助檢視台灣人權相關法制是否符合國際標準，日本雖然加入人權公約，但對於國際人權標準關切程度仍偏低，這部分日本應向台灣學習。

石川理惠表示，針對這次國際人權聯盟年會的運作、規劃等，台灣非政府組織與官方合作緊密，且協調能力甚高。此外，台灣國會正在審議的台灣難民法如果通過，將成為日本的參考範例。

池田宏表示，台灣於2004年通過性別平等教育法，為之後的同性婚姻合法化及LGBT等議題打下基礎。相較之下，日本在相關性別平等方面的教育較為落後。

分享會由日本明治大學教授鈴木賢主持，他在引言時指出，本月4日非政府人權組織CIVICUS和區域人權組織亞洲論壇（Forum-Asia）合作調查亞洲的公民活動空間自由度報告顯示，亞洲25個國家中，台灣是唯一被評為開放的國家；日本和南韓列為狹窄。

鈴木在分享會上最後表示，台灣可做為亞洲同性婚姻合法最佳範例，日本應跟上台灣的腳步。

這場分享會的幕後推手之一、現任法國駐日大使館法國文化中心書籍．全球討論會部門主任柳颯颯（Sarah Vandy）對於分享會辦得成功，感到很欣慰。

曾派駐台灣4年的她中文流利，很喜歡台灣，還說現在住在日本，很想吃台灣的地瓜葉。她在分享會後接受採訪時表示，今年是「美麗島事件」40週年，台灣在民主、人權上有很大的進步，民主台灣的民間社會很有活力，尤其是今年通過同婚法，人權運動者希望日本也能跟進，尤其是在LGBT方面，日本也能和台灣一樣。

文化部駐日代表處台灣文化中心主任王淑芳表示，這次的分享會是文化中心成立以來首度辦理有關人權議題的活動，台灣人權的進步是台灣的驕傲，明年也是文化中心推動業務的重點之一。這次首度與法國駐日文化中心合辦活動，有機會也希望和其他國家的駐外單位合辦活動。（編輯：林憬屏）1081206

駐日代表處台灣文化中心與法國駐日大使館法國文化中心昨晚在東京合辦「國際人權聯盟第40屆年會分享會」，駐日代表謝長廷致詞時表示，希望台灣、法國、日本的人權交流能更深化。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月6日

台灣和法國駐日大使館文化中心5日在東京合辦「國際人權聯盟第40屆年會分享會」，邀請3位日本人權專家分享到台灣參加年會的心得。中央社記者楊明珠東京攝 108年12月6日