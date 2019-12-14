政黨票辯論會 綠缺席挨批時力砲轟藍名單

（中央社記者范正祥台北14日電）2020大選將至，多個政黨今天共同參與中華辯論推廣協進會主辦的政黨票辯論政見發表會。民進黨未派代表參與，遭國民黨批評「藐視民主」，但與會的國民黨也被其他政黨「圍攻」。

中華辯論推廣協進會晚間在劍潭青年活動中心舉辦舉辦「2020不分區立委政黨票辯論式政見發表會」，促進民眾理解政黨票意涵。共有11個政黨參加，包括國民黨、台灣民眾黨、台灣維新、台灣基進、合一行動聯盟、安定力量、時代力量、國會政黨聯盟、新黨、綠黨、親民黨，辯論會160分鐘。

在第一階段政黨代表申論政黨政策理念時，國民黨青年團總團長暨青年指定中常委田方倫上台就質疑民進黨，不願意派代表參與辯論，「藐視民主」。

田方倫接著也為國民黨不分區提名葉毓蘭、吳斯懷遭質疑未符社會期待一事進行辯護，他反問其他政黨，有沒有把支持警察者或退將放進不分區名單。

台灣維新不分區參選人蘇煥智申論時，也抗議民進黨政府未舉辦政黨政見辯論會。

安定力量不分區參選人裘佩恩說，單一選區兩票制制度出現後，每個選區不利小黨，小黨幾乎沒有機會。政黨票就是小黨的機會，不應扼殺政黨多元發展契機。

時代力量不分區參選人邱顯智申論時表示，對於國民黨代表田方倫認為葉毓蘭、吳斯懷是支持軍警，感到「非常不以為然」。他質疑，「葉毓蘭支持的是港警，不是支持台灣的警察。當台灣警察在組工會時，可曾看到葉毓蘭出來表達聲援？」

邱顯智說，過去當發生洪仲丘案等軍中不幸事件時，可曾看過吳斯懷出來替義務役士兵伸張正義，「沒有」。另外，像吳斯懷這樣的不分區立委參選人，如果將來當選進入立法院外交及國防委員會，會不會把國防機密洩露給中共。

在第二階段提問時，田方倫指定要求邱顯智回答，提出多個尖銳問題反問邱顯智，包括追問時代力量的路線，如何證明不會成為「小綠」。

邱顯智反諷「這輩子從來沒有看過國民黨這麼關心時代力量」，並批評國民黨沒有扮演好在野監督的角色。

國會政黨聯盟不分區代表張宗傑詢問，國民黨過去維護身心障礙者權益的具體作為。對此，田方倫細數國民黨過去執政時的努力，並強調未來仍會繼續的推動。

交互提問過程，蘇煥智和邱顯智都指定國民黨代表作答。其中，蘇煥智關心地方財源分配問題；邱顯智則詢問國民黨對同婚的立場，是否支持落實性平教育。

田方倫以印花稅爭議為例指出，真正拔除地方自治財政權限的是民進黨政府；同婚議題，國民黨一直以來堅持多元討論，應尊重去年公投的結果。

另外，親民黨不分區參選人李鴻鈞回應答蘇煥智提問時呼籲，不管誰來執政，都必須多傾聽人民的聲音，必須尊重多元的社會，「台灣不能再只有兩種聲音」。

台灣基進不分區參選人成令方關切台灣民眾黨對反滲透法的立場，台灣民眾黨不分區參選人張其祿表示，只要他能進軍國會，他這一票一定會支持反滲透法。

張其祿在第三階段總結時也說，台灣民眾黨不分區的共同政見就是公開透明、還政於民、國家治理、強化效能、財政紀律、台灣永續，重新定義打造台灣新政治。

新黨不分區參選人林明正表示，只有兩岸關係好，台灣才能安全，人民才能有錢。（編輯：張良知）1081214