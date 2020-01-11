朱立倫：以市民身分投票 心情輕鬆

（中央社記者王鴻國新北11日電）前新北市長朱立倫今天在三重投票時，許多民眾爭相合影，他表示，以市民身分來投票，心情格外輕鬆。媒體問到未來有何打算時，他說，好好陪家人過年，未來多學習新知識。

朱立倫上午偕妻子到三重五華國小投票，現場已有排隊投票的人龍，他和民眾打招呼後排隊等投票，但仍有許多民眾上前要求合影。

朱立倫投完票接受媒體聯訪時表示，今天心情特別輕鬆，好幾十年來第一次沒有公職，以市民身分輕鬆的心情來投下這一票。

他表示，台灣的民主真的非常偉大，讓大家都願意站出來投票，這個就是台灣民主的真諦，希望今天投完票後，整個台灣都能夠團結在一起。

他表示，大家都是這塊土地的一分子，「我們就像一家人一樣，不管你的政治立場是如何，我們都能夠擁抱在一起，團結在一起。」

他也說，這次投票的速度比上次快很多，可以看得出來，投票率相當高，非常踴躍。至於被問到下一步的打算時，他表示，自己的下一步就是馬上要過年了，要陪伴家人，好好過年，接下來多多學習，因為畢竟擔任公職20多年了，應該要多學一些新的知識，對於很多世界上的一些情形多了解、多學習。（編輯：管中維）1090111