陳其邁：菲律賓若不能排除政治干擾 將會有所回應

（中央社記者陳俊華新北市14日電）行政院副院長陳其邁今天說，基於科學證據，沒有任何理由禁止台灣民眾到菲律賓，盼菲國下午內閣會議能做正確決定，不要有政治、一中原則的考量，若不能排除政治干擾，政府會有所回應。

菲律賓本週以抑制俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，對台實施旅行禁令，而菲律賓總統杜特蒂13日拒絕台灣方面的呼籲，不解除對台灣人實施的旅行禁令，杜特蒂也稱自己首要關切的是菲律賓人的安全，這項決定跟一中政策「無關」。

陳其邁上午到位在新莊區的衛生福利部台北醫院，視察防疫整備情形。他在會前受訪時表示，主要來看醫院對抗武漢肺炎的整備工作，包括全力防堵武漢肺炎進入社區，最後一道防線是醫院，一定要把防護能量看好，包括隔離病房、應變醫院的病床，了解第一線防疫人員的防備能量、盤點物資是否缺乏等。

陳其邁說，武漢肺炎傳染力強，有些輕症就會傳染，造成防護工作困難度提升很多，基層醫療院所暴露的風險相對較高；請健保署建構大數據資料的鏈結，例如跟移民署資料鏈結，能幫助醫護人員面對有中國旅遊史的患者時，每個防護細節能夠做好。

媒體詢問，菲律賓堅持不撤禁台令，行政院如何反制？陳其邁表示，武漢肺炎在台灣確診18例，沒有任何社區感染，基於科學證據，台灣出國的旅客與其他國家比較，台灣防疫控制相當完備，「沒有任何理由禁止國人到菲律賓」。

陳其邁說，希望菲律賓今天下午的內閣會議，能做一個正確的決定，基於科學基礎，不要有政治、所謂一中原則的考量，假如菲律賓沒辦法在開會過程中排除政治干擾，「會看開會結果，外交部跟政府一定會有所回應」。

隨後，陳其邁聽取台北醫院院長徐錦池的簡報，並代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌向醫護人員深深一鞠躬，表達感謝。陳其邁說，武漢肺炎的輕症多、又沒發燒，旅遊史變成判定罹患疾病風險最客觀的指標，因此行政院把移民署資料鏈結到健保署，有效讓第一線醫護人員知道病人的風險如何。

會中有醫師反映，雖然移民署的資料可看出病患旅遊史，但轉機旅客因為沒有入境，查不到資料。陳其邁說，他知道問題出在哪，轉機部分會盡量補起來，「等下回去馬上交代，問題很清楚」。

陳其邁說，醫護人員最關心快篩、疫苗、藥物治療等三部分，他星期一跟中研院長廖俊智、經濟部長沈榮津開過會，盤點國內生技、藥廠，未來只要有疫苗或藥物出來，會快速進行臨床實驗，並把行政程序準備好，鼓勵廠商研發，政府也會立刻採購。（編輯：蘇志宗）1090214