國民黨團：建請中央防疫一級開設 統整決策與作為

（中央社記者范正祥台北17日電）台灣出現首例無旅遊、接觸史的武漢肺炎確診病例，備受關注。國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召林為洲建請中央將防疫提升為一級開設，由行政院層級指揮，統整防疫決策。

中央流行疫情中心昨天宣布國內新增2例武漢肺炎確診病例，2人為中部住在一起的兄弟，其中61歲的哥哥無旅遊、接觸史，1月27日開始咳嗽，2月15日死亡後採檢確診。

國民黨立委陳以信在上午的記者會中表示，除呼籲中央將防疫提升為一級開設，他個人也建議，是不是可以考慮由現任副總統陳建仁，或副總統當選人賴清德這兩位公衛專家，以備位元首的高度來領導防疫作戰？相信可以達到防疫的更大成效。

林為洲指出，為什麼建請防疫提升為一級開設而且應當「馬上做」，因為除了台灣已經出現首例無旅遊、接觸史的武漢肺炎確診病例，更重要的考量是提升為一級開設之後，由行政院層級指揮，可以解決部會之間的協調問題，讓防疫更有效率。

他說，最大的差別，簡單一句話，就在於「一級中央流行疫情指揮中心可以調度各部門全面啟動」；如果是二級，僅需部分部會及機關配合啟動，差別在這裡。

陳以信表示，一級開設主要是在於如果疫情擴大，各單位包含醫療系統、交通系統、電力系統、飲水系統、金融系統都必須準備好持續運作的計畫；防疫如作戰，建請將防疫提升一級準備，目的是為了讓社會有更好的防範。

另外，國民黨團首席副書記長林奕華也呼籲，應該現在就一級開設，而不是等到相關條件都符合了才一級開設，因為若是那樣，已經是進入到很難處理的狀況了。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：郭無患）1090217