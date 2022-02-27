綠委批藍營企圖弱化國防 國民黨團譴責不實言論

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（中央社記者王承中台北27日電）民進黨立委王定宇在臉書發文稱藍營長期企圖弱化台灣國防。國民黨立法院黨團昨天晚間發表聲明嚴厲譴責，並保留法律追訴權。國民黨團表示，從未杯葛蔡政府重大軍購案，王定宇只會利用國際事件對民眾進行認知作戰，抹黑國民黨。

民進黨立委王定宇在其個人臉書粉絲團評論烏克蘭危機時表示，中國國民黨的孫文學校提倡與中共簽和平協議，甚至提出金門撤軍，藍營長期企圖弱化台灣國防，更極端深藍者甚至曾呼籲推翻台灣民選政府，這些論調竟然和侵略者完全一樣，也許台灣最大的威脅，是國內的「背骨仔」。

國民黨立法院黨團昨天發布新聞稿指出，針對王定宇不當抹黑式發言，國民黨團嚴厲譴責，並保留法律追訴權。總統蔡英文政府主政5年來，歷次重大軍購案，國民黨團從未杯葛，國民黨團在立法院對國軍的支持更是民眾所共見，難道只有王定宇沒看見。

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國民黨團表示，國民黨主政期間，一向嚴守並維護中華民國國家尊嚴及主權完整的立場從未改變，在馬政府主政期間，是兩岸分治以來最和平時期，全世界有目共睹，但馬政府依然未放棄建軍備戰之準備。

國民黨團指出，王定宇的不實言論，凸顯王定宇只會利用國際事件對民眾進行認知作戰，抹黑國民黨、製造對立謀取個人政治利益，提高自身的網路聲量。現在民眾最希望看見的是政府具體的因應作為，不是王定宇這番大內宣式的不實言論。（編輯：蘇志宗）1110227