蔡總統呼籲 疫苗打3劑一起做防疫

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（中央社記者葉素萍台北16日電）總統蔡英文今天呼籲民眾「疫苗打3劑，一起做防疫」，她說，為了預防中重症，請還沒打疫苗的民眾，盡快打滿3劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意。

蔡總統晚間透過臉書指出，不論是台灣或國際上的防疫經驗皆顯示，3劑疫苗有效預防中重症。現在，確診數持續上升，接種疫苗就是保護自己與他人，非常重要的防疫工作。

她說，台灣的疫苗覆蓋率第1劑、第2劑皆超過8成，第3劑63%，其中65歲以上長輩的疫苗覆蓋率也來到70%。

蔡總統表示，從4月26日實施居家隔離3+4，到今天宣布打滿3劑的確診者同住家人，可適用0+7防疫政策。雖然確診案例持續上升，但輕症無症狀比例仍高於99.7%，而死亡率則約為0.03%。此情況顯示，疫苗為民眾帶來很重要的保護力。

蔡總統呼籲，為了預防中重症，請還沒打疫苗的民眾，盡快打滿3劑，尤其是染疫高風險族群更要特別的注意。

另外，她提到，輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑今天已抵達，將提供給5至11歲兒童接種基礎劑使用，家長也可以根據家中考量來選擇疫苗種類。

蔡總統說，她了解家中有小孩的家庭，難免對疫情感到焦慮不安，這幾天，指揮中心針對6歲以下學齡前兒童，開設就醫綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧。

蔡總統表示，目前中央也協助北北基桃設置大型篩檢站，減壓醫療院所負擔，請大家將醫療資源讓給有需要的民眾，一起努力挺過疫情的關鍵階段。（編輯：林克倫）1110516