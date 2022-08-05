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中共軍演侵擾 總統發文感謝國軍守護國家

2022/8/5 22:39（8/5 22:41 更新）
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（中央社記者蘇龍麒台北5日電）中國近日在台灣周邊進行實彈射擊等軍事行動，總統蔡英文今天晚間在臉書轉發國防部製作的影片，感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜、堅守崗位，守護國家。

蔡總統表示，明天就是週末，很多國人已經提前返鄉過父親節，但是國軍弟兄姊妹，為了因應中國在台海的軍演威脅，此刻全體國軍正不分晝夜、堅守崗位，守護國家。

談及中國軍事威脅，總統指出，中國從昨天起在台灣周邊，世界最繁忙的國際航道上，進行實彈射擊等軍事威脅行動，這是不負責任的做法；鄰近的日本經濟水域，也遭受到飛彈的侵擾。

蔡總統說，已經嚴正要求中國理性自制，任何一個負責任的區域成員，都不應該破壞區域的和平穩定，面對這種無端而起的軍事威脅，國際社會正高度關切。

另外，蔡總統也再次跟民眾說明，政府已做好完整應變準備、國軍也正全力應對，一定可以確保國人的安全，請民眾安心，保持冷靜、如常生活。

「如常的生活不是從天上掉下來的」，總統指出，她要代表全體國人，深深感謝第一線的國軍弟兄姊妹，也請全體國人，給國軍最大的支持。

總統表示，面對困難艱險絕不退縮，捍衛主權、守護美麗家園，是不變的堅持；「每一次面對挑戰，都讓我們更為團結，更加堅韌。現在，我們要再一次團結一起，共同守護我們的國家，守護我們的民主」。（編輯：楊凱翔）1110805

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