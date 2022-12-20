黃榮村：修法取消專技轉任公職限制 引進優質人才

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（中央社記者陳俊華台北20日電）考選部今天舉辦研討會，邀醫師、社工師、律師、建築師等專技人員，討論人才考選等議題。考試院長黃榮村說，正致力推動修法，取消專技人員轉任公職時的限制，藉此引進優質專技人才。

考選部透過新聞稿表示，今天舉辦「提升專技人員執業素養與職能研討會」，針對醫師、社會工作師、律師與建築師四類專技人員，探討教考用與公私部門協力與連結議題；邀產、官、學各界代表，從教育養成、人才考選與執業管理各面向提出探討與建議。

考試院長黃榮村指出，專技人員考試為資格考，也是一種進入職業的過程。舉辦專技人員考試的意旨，是藉由考試與訓練，讓具有基本職能的人士，取得專門職業及技術人員執照，來服務社會。

黃榮村說，早期的社會認為要培養一個人的基本能力，要先確認想從事的工作是什麼，也就是工作分析（Job Analysis），先把工作本質分析清楚、了解所需基本能力後，才能得知如何培養。

黃榮村指出，但世界不斷變化，專技人員的職能及素養也須隨著社會中各產業的脈動與需求而調整改變，台灣在疫情及人口逐步老化衝擊下，工作型態與資訊運用，除因應轉變外，Job Analysis更要與時俱進。

黃榮村說，尤其是專技人員考試，政府需要與各職業團體、工會及用人機構進行合作與交流；考試院致力推動專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案，取消專技人員轉任公職時的諸多限制，藉此引進優質專技人才，謀求高品質的公共服務。

與會者關注，現行醫師分階段考試應考資格，加入應通過臨床技能測驗（OSCE）合格，與採行電腦化測驗即測即評方式，有利於醫學系畢業生及早投入就業市場等制度演進相關影響；社會工作師應考資格設計與市場人力需求等結構性問題連結，及考用配合制度下所涉的教育問題等。

考選部長許舒翔表示，政府效能、產業創新與社會發展，都要倚靠人才的投入與付出，為強化專技人員在教、考、用各環節的密切配合，以達職能永續目標，使專技人才隨著時代不斷進步。

許舒翔說，希望透過研討會的平台，藉由教考訓用各方協力攜手並進，使專技人員執業素養與職能，能永續精進並有感提升。（編輯：林興盟）1111220