知本光電案劉櫂豪盼回到原點 饒慶鈴：持續溝通

（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東知本光電開發案，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪希望從善待土地、尊重部落角度，讓開發案回到原點。國民黨參選人饒慶鈴則質疑是否台東重要建設都要打掉，期待持續溝通。

劉櫂豪今天召開「善待土地永續台東」影片發布暨知本溼地政見記者會，邀請台東縣南島社區大學發展協會總幹事劉炯錫教授、台東縣野鳥學會理事長林國欽和理事王克孝、台東市長參選人洪宗楷參加。

劉櫂豪表示，推行光電是政府未來目標，但大家要思考，台東用電量不到目前全國百分之一，台東發展光電策略也可以是為了自給自足，因此知本光電開發案還有許多可以討論的空間，也有很多值得需要深思熟慮的地方，應該有更完整討論，更多公民參與後，再來研究如何發展。

劉櫂豪說，況且「知本光電開發案」台東縣政府採用先擬訂開發目標，由廠商得標後再由廠商自行與部落協商，相信當地卡大地布部落也不同意這樣粗暴、不尊重部落意見的開發處理方式。

另外，知本溼地可能成為最驕傲的國際級溼地、友善農耕農園、野地營地，在這塊溼地可以讓大家聽海浪聲、看星星，有非常多元的發展方向。

劉櫂豪表示，如果當選縣長，知本溼地光電開發計畫回到原點，透過公民參與，讓部落行使諮商同意權，大家一起決定這塊286公頃土地的未來。

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴對劉櫂豪的做法，提出質疑說，「難道都要像台中市長林佳龍一樣打掉BRT，台東重大開發案包括美麗灣、焚化廠、知本光電案都要打掉重練。」

饒慶鈴表示，支持台東綠能政策，也希望在2050年前達到台東能源自主，期待「知本光電開發案」能理性公開討論，持續溝通，也請對手提出實現非核家園的綠能政策。（編輯：陳政偉）1071109