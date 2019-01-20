施政接地氣 林智堅產業之旅傾聽業者心聲

新竹市長林智堅（前）近期拜訪傳產、製造業、農業等中小企業，聽取各業者建議，他說，未來市府將從土地取得、銷售平台、技術升級、資金等多方面著手，與中央協商，為地方產業找出路。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市長林智堅近期展開「小智趴趴走」產業之旅，拜訪傳產、製造業、農業等中小企業，勤走第一線了解產業脈動，事業主們也暢所欲言，轉達各項產業需求。

林智堅今天表示，近期已先到成立超過40年的隆勤實業，專業生產汽車橡膠底盤減震相關零件，產品銷往全世界，以少量多樣滿足各項底盤零件需求，成為隱藏在香山小路裡的「超跑心臟」。

林智堅表示，未來將致力推動香山精密科技園區，輔導香山地區工廠上下游產業鏈關聯，減少工業區用地閒置，盼未來能協助隆勤擴大產業規模，持續推陳出新。

此外，林智堅也到新華米粉廠、信佳茶花園與香山牧場等參訪，聽取各業者建議，他說，未來市府將從土地取得、銷售平台、技術升級、資金等多方面著手，與中央協商，多方面為地方產業找出路。

林智堅表示，為求施政接地氣，「小智趴趴走計畫」將持續至農曆過年後，帶上局處長、幕僚，力求百工百業走透透，帶回第一線的問題予局處研議，進一步向中央尋求合作。（編輯：李錫璋）1080120