陸客染德國麻疹 高市今年首例境外移入

高雄市衛生局21日發布新聞稿指出，20日確診今年首例德國麻疹病例，個案是來自中國大陸的觀光客，已依規定開立德國麻疹個案健康監測通知書並進行衛教。（高雄市衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年2月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）一名來自中國大陸的觀光客偕友人到高雄後出現發燒及紅疹，經就醫確診為境外移入德國麻疹，目前住院中。高市衛生局已掌握個案及接觸者共25人，開立健康監測通知書並進行衛教。

高雄市衛生局發布新聞稿指出，2月20日確診今年第一例德國麻疹病例，個案是來自中國深圳的陶姓男子，他偕友人17日從桃園機場入境，18日搭乘高鐵到高雄旅遊，他發燒及紅疹的症狀未改善而到醫院就診。

衛生局說，經疫情調查個案可傳染期間有搭乘高鐵、高捷及公共場所活動史，目前已掌握個案同行友人、入住飯店及就醫等相關接觸者共25人，衛生局依規定開立「德國麻疹個案接觸者健康監測通知書」並進行衛教，請接觸者於健康監測期間，依規定落實健康監測及防護，如有疑似症狀應趕快就醫，全案將監控到3月11日。

衛生局說，德國麻疹是急性病毒高傳染疾病，一般人感染後大多症狀輕微；但孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、流產或畸胎等，千萬不能輕忽。

衛生局提醒德國麻疹在出疹前後7天都具有傳染力，可經由飛沫或與病人直接接觸傳染；透過疫苗接種可有效預防，呼籲家中如有年滿1歲幼兒，應接種疫苗。（編輯：陳俊碩）1080221