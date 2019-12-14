一中盃登場 運動家精神取代筆戰

台中一中、台南一中共同舉辦「一中盃」球類聯誼賽，14日在台中一中登場，首屆以教師組為主，以運動家精神取代筆戰決定「真一中」，最後由台中一中奪下。左為台中一中教務主任彭佳偉、右為台南一中校長廖財固。中央社記者趙麗妍攝 108年12月14日

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中一中、台南一中近年在網路掀起筆戰「爭一中」，兩校決定舉辦「一中盃」球類聯誼賽，教師以運動家精神取代筆戰決定「真一中」，首屆一中盃今天登場由台中一中奪下。

台中一中、台南一中分屬中部、南部地區的學校，雖所處地區不同，但兩校都簡稱「一中」，近年來兩校的校友們為「爭一中」，在網路掀起「一中各表」的論戰，數度躍上媒體版面。

台南一中現任校長廖財固先前在台中一中擔任教務主任，今年8月前往台南一中就職，兩校開展新關係。決定以運動家精神決定「真一中」，兩校共同舉辦「一中盃」球類聯誼賽，今天在台中一中登場，首屆以教師組為主。

台南一中由廖財固領軍率領32位老師北上應戰，台中一中也派出35名老師迎戰，開幕典禮，由廖財固及台中一中教務主任彭佳偉代表，互贈象徵情感久久的99號球衣。

廖財固表示，校內教師本就有運動社團，平均每週訓練1天，為了「一中盃」特別加強訓練，賽前許多學生私下在通訊群組中加油，要求一定要拿下「一中盃」，爭得「真一中」。

中一中秘書陳一隆指出，校內也有球類社團，教師們平常定期運動，面對此次賽事以平常心看待。

「一中盃」賽事1年1次，兩校輪辦，包括籃球、網球、桌球、羽球四類球賽，採積分制，積分高的學校可保留「一中盃」1年。

兩校的教師平常在教學試務上常有合作，彼此情誼深厚，轉換角色，在球場上對決，雙方拚盡全力、展現球技，球場邊的啦啦隊也熱情高呼，為兩隊加油，汗水中還夾雜濃厚的聯誼氛圍。

比賽計分採萊德盃高爾夫球賽的積分制，在4個球類比賽中可使用一次黃金點，使單場比賽成績得雙倍，但該場輸了則由對方贏雙倍成績。台中一中以總分13分，一分之差擊敗台南一中，奪下「一中盃」。

台中一中、台南一中學生、校友常年在網路筆戰爭執「真一中」，兩校教師透過球類對決，展現以運動家精神取代筆戰，除透過運動展現氣度，也增進彼此情誼，未來兩校考慮仿梅竹賽加入學生球隊。（編輯：陳俊碩）1081214