韓國瑜228口誤 罷韓酒杯趁勢熱銷

（中央社記者程啟峰高雄1日電）高雄市長韓國瑜日前出席228紀念活動致詞將228講成823口誤被質疑酒醉失言，罷韓團體今天順勢結合原本熱銷的「喝罷系列」酒杯，並推出「三大男高音」短片炒熱買氣。

光復高雄罷韓總部指出，「喝罷系列」酒杯由6個酒杯組成，喝啤酒最對味，喝紅酒、果汁或高粱加蒜頭也不賴，值得民眾典藏，但提醒民眾飲酒適量，以免誤事。

總部進一步指出，原規劃由罷韓四君子共同拍攝「杯底毋通飼金魚」短片，適逢公民割草代表李醫師出國，於是由Wecare高雄發起人尹立、罷韓領銜人陳冠榮和台灣基進新聞部副主任張博洋化身成「三大男高音」，以對嘴方式唱出這首台語老歌，諷刺韓國瑜連續2年停辦228紀念音樂會，以及韓國瑜228的口誤，並呼籲市民「罷落去」。

總部表示，「杯底毋通飼金魚」是1949年4月發表的台語藝術歌曲，由知名台灣音樂人呂泉生作曲、劇作家陳大禹作詞，這首歌創作背景與228事件相關，期盼台灣各族群打破隔閡化解仇恨，但在戒嚴時期被列為禁歌。

尹立表示，這首歌當時是希望可平復當時族群及社會的對立，可謂當時的愛與包容，可是寫這首歌的陳大禹後來因被當局迫害逃到中國大陸，這首歌因此變禁歌，如今藉由罷韓團體老歌新唱，別具意義。（編輯：黃世雅）1090301