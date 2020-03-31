愛台東夢想資助計畫 44組競爭選出8組得獎

（中央社記者盧太城台東縣31日電）由立法委員劉櫂豪獎助、鼓勵台東年輕人追夢的愛台東夢想資助計畫，今年有44組報名角逐，最後決選出10組，每組得獎者可用獎助金追逐夢想。

劉櫂豪第6屆愛台東夢想資助計畫於今日舉辦頒獎，在4名評審委員激烈討論後，從44組報名參賽者中決選出8組得獎者外，再加碼2組增額獎助名額，總獎助金從新台幣35萬提升至40萬。

評審召集人林志興博士表示，很感動能夠參與審查愛台東夢想資助計畫，讓他從許多人夢想的角度，有機會重新閱讀台東。劉櫂豪舉辦這樣的計畫，其實就是默默在做一個軟性的社會運動，愛台東夢想資助計畫，本身就是一個夢想，讓台東有更多的希望可以前進。

得獎的名單分別為，台東小老虎的「台東囡仔的滑步車比賽」、黃朱平的「阿玉東遊記–呂阿玉先生建築作品立體書計畫」、許棓喻的「啟動台東．滑板築夢」、周紫宸的「雨萱的信-小說創作與出版計畫」、方耀賢的「阿賢仔修理人生」、林耿弘的「一起夢想-偏鄉孩童鏡頭下的家」。

以及詹仲凡的「運動防護巡迴講座」、林戎依的「樹皮布工藝的自然萌芽」、謝侑軒的「安東尼衝浪板工作室」、陳栩奕的「我的表演課」。

劉櫂豪表示，會運用己力結合社會資源，用在鼓舞更多的人，在台東這塊土地上實現自己對這塊土地的夢想，對周遭的環境造成正向的影響力，未來也希望能有機會將大家的夢想整理起來，以適合的方式呈現給更多人瞭解。（編輯：黃世雅）1090331