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本土確診雖降 鄭文燦籲注意長者確診率上升

2022/5/8 16:33（5/8 18:06 更新）
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桃園市長鄭文燦表示，桃園市8日新增5494例本土確診案，較7日下降，但65歲以上長者確診率上升，目前約占整體確診個案6%，因部分長者未接種疫苗，若有慢性病，仍是高風險族群，民眾須留意疫情狀況。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月8日
桃園市長鄭文燦表示，桃園市8日新增5494例本土確診案，較7日下降，但65歲以上長者確診率上升，目前約占整體確診個案6%，因部分長者未接種疫苗，若有慢性病，仍是高風險族群，民眾須留意疫情狀況。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年5月8日
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市長鄭文燦表示，今天新増5494個本土確診案，較昨天下降，但65歲以上長者確診率上升，目前約占整體確診個案6%，因部分長者未接種疫苗，若有慢性病，仍是高風險族群。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天新増5494個本土確診案，較昨天下降約20%，目前檢驗數量還是很龐大，但因部分檢驗仍在進行，不代表每天都會下降，民眾仍須留意疫情狀況。

鄭文燦指出，目前採取3+4居家隔離方案人數是1萬7449人，至於確診輕症在家採取7+7方案的民眾有3萬687人，數量非常龐大，輕症在家需一人一室避免接觸為原則，因為家庭傳播仍是重要的傳播方式，市府也會了解各醫院、診所線上諮詢服務的情況。

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鄭文燦說，這段時間，市府把力量集中於輕症在家照顧服務，在學校或職場採取自主防疫部分，中央也訂定新規範，市府會協助確保學校跟職場安全為原則，目前桃園市7個社區採檢站的採檢人數略有下降，其中巨蛋採檢站是快篩陽性的綠色通道，為專用採檢站，專用採檢站的確診率超過9成5。

鄭文燦表示，這段時間因新制上線，14個責任醫院須擴大醫療量能，經由醫師判斷無風險者，可轉成加強版防疫旅館或居家照顧，將尊重醫院判斷，希望能保持醫院最佳醫療量能，也不影響到一般病患的醫療服務，防疫跟醫療服務的部分必須平衡，市府會密切的與所有醫院聯繫。（編輯：屈享平）1110508

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