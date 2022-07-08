高雄市長選舉 柯志恩：不讓綠營把重兵放北部

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩上午參加黨務幹部會議時說，不能讓民進黨把重兵放在台中以北，南部要分散砲火，提供支撐力。高雄市長陳其邁則主打政績牌，持續視察市政建設。

國民黨高雄市黨部上午召開高雄黨務幹部會議，柯志恩出席表示，她接觸政治時，國民黨已家徒四壁，所以她很清楚什麼事都要靠自己，前高雄市長韓國瑜當年到高雄也沒有資源，是赤手空拳，她比較幸運，一下來高雄就有議員等人幫忙。

柯志恩說，這一仗她有信心，也一定要放手一博、打得精采，把支持國民黨和不喜歡民進黨的票催出來。剩不到5個月，要把組織能量發揮到極致，這樣才能守住南部盤，未來總統、立委大選，南部也才有支撐力。

柯志恩指出，絕不能讓民進黨把重兵放在台中以北，南部要分散砲火，當「擋箭牌」沒問題，因為要保護其他地方，讓戰力平均。她打完年底選戰後，也會續留高雄，「我們是高雄中流砥柱，不可能棄守」。

有媒體問到，綠營人士質疑她跑高雄38個行政區恐只是沾醬油，開車經過也算；柯志恩說，開車經過當然不算，她會駐足跟市民溝通、傾聽，呼籲綠營不用像糾察隊一樣，每天看她停留多久，多花時間關心市民關切的問題比較務實。

柯志恩日前在黨部辦公遇到停電，在臉書發文感嘆停電是高雄日常，但民進黨議員林智鴻、無黨籍議員黃捷等人提出數據，指陳其邁上任後，停電次數減少。

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對此，柯志恩說，她剛來高雄就遇到停電，是有感而發，她也質疑黃捷等人提出的數據正確性，並表示其數據也顯示停電次數不少「難道不是高雄日常？」她無意筆戰，只是感受到停電是市民非常關切的議題。

陳其邁今天上午則出席「三民運動中心動土典禮」，宣布接下來7、8月，小港、鼓山等區會陸續興建運動中心，目標闢建13處運動中心。對柯志恩說要跑遍高雄，陳其邁說，每個候選人有不同策略考量，都尊重。（編輯：郭諭儒）1110708