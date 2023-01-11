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議員指春聯不應提市長 北市府：是祝賀萬事平安

2023/1/11 17:50
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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北11日電）北市府兔年春聯為「兔來萬安」，市議員顏若芳說，市長蔣萬安名字在春聯內，如何讓民眾張貼，是國民黨美學在台北；北市府今天表示，春聯字詞是祝賀市民萬事平安。

為迎接台北市長蔣萬安上任後的第一個農曆新年，台北市政府9日公布春聯樣式及索取方法，今年賀詞為「兔來萬安」，代表「兔子來了萬事平安」，字體以白金色取代傳統黑墨。

民進黨籍台北市議員顏若芳今天出席「經濟成果，全市共享」發現金好過年記者會，會後接受聯訪，媒體詢問對於北市府春聯的看法時說，這對台北市是災難，蔣萬安名字竟出現在春聯內，如何讓民眾張貼？

她接著表示，像前任市長柯文哲都未把名字納入春聯，可見蔣萬安喜愛自己程度高，這也是國民黨美學回到台北，對台北是很大災難，提醒蔣萬安，應印製屬於台北市民的春聯。

顏若芳說，設計師設計春聯後，一定會提供北市府團隊並由市府幕僚進行審核，市府怎會以蔣萬安為出發點？希望可以看到如蔣萬安曾提及他是屬於全民的市長，且應以台北市民為優先考量，而不是以國民黨美學或用蔣萬安為出發點。

北市府發言人羅旺哲回應媒體詢問時指出，北市府提供的春聯字詞為「兔來萬安」，主要是祝賀市民萬事平安，且今天上午已有很多市民至區公所、里辦公室領取，春聯其實很受到市民歡迎。

北市民政局日前表示，今年春聯循例印製20萬份，今天起各區公所、里辦公處及市政大樓都可索取，發完為止。（編輯：李錫璋）1120111

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