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青春發言人談青少情緒困境 入選加拿大班芙影視節

2023/3/31 13:54
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（中央社記者王心妤台北31日電）公視節目「青春發言人」以青少年自傷自盡專題入選加拿大班芙影視節洛磯獎，製作人賴彥如表示，受訪者都承受很大社會壓力，製作過程曾沮喪，但受訪者勇敢分享讓團隊堅持完成。

公視今天發布新聞稿表示，加拿大班芙影視節（Banff World Media Festival）今年參賽作品來自超過45個國家，從141項入圍作品選出27個獎項。公共電視將與北美地區PBS、加拿大自然博物館等機構角逐「最佳兒少數位內容獎」。

「青春發言人」此次入圍的專案「傷痕底下的秘密–了解青少年自傷自殺」專題邀請兒少精神科醫師陳質采擔任總顧問，藉由5支影片從青少年現身說法、校園霸凌、第一線的自殺防治關懷訪視員等多面向探討青少年的情緒狀態。另外也有「小路的選擇」互動型網頁，讓使用者可以從青少年角度出發感受。

製作過程中，有罹患多重精神疾病的少女選擇結束生命。企劃鄭淑麗表示，「自殺的議題很敏感。」有學校雖然肯定專題該製作，卻也擔心受訪會被貼標籤，「製作團隊從拍攝製作到上線的每一天，幾乎都是戰戰兢兢的，反覆與專業顧問和學校輔導老師再三確認」，考慮離世少女家人的感受，專題延遲半年才推出。

賴彥如表示，受訪者都承受很大社會壓力，這些勇敢的受訪者，讓公視團隊即使在過程中面對沮喪和自我懷疑，仍然選擇完成專題。

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公視節目部兒少組組長舒逸琪表示：「我們並不是因為『害怕』社會觀感而小心翼翼，而是一定要跟信任公共媒體的受訪者站在一起。」舒逸琪表示，希望透過國際獎項的肯定，讓更多人看見，「也讓少女的離開不只是停留在悲傷，而是長出力量」。（編輯：管中維）1120331

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

#賴彥如
#舒逸琪
#公視節目部兒少組
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