中國否認禁止澳煤進口 聲稱加強環保檢測

（中央社記者邱國強北京22日電）針對外電報導，中國大連海關禁止澳洲煤炭進口，中國外交部發言人耿爽今天予以否認。他說，中國各個口岸均有接收包括澳洲在內的煤炭進口報關，「這則消息不屬實」。

但耿爽提到，由於進口煤炭有「環保不合格」的情況，中國海關因此對進口煤炭加強安全與環保檢測。

中國外交部今天舉行例行記者會，耿爽在回答媒體詢問時，作上述表示。

耿爽首先說，「這則消息不屬實。目前中國全國各個口岸，均接收包括澳大利亞在內的輸華煤炭的進口報關」。

耿爽聲稱，近年來中國海關在對進口煤炭進行安全品質風險分析和監測中發現，「進口煤炭存在著環保不合格的情況」。因此中國海關根據有關法律法規，加強對進口煤炭的品質安全檢驗和環保項目檢測，目的是更好地保護中國進口企業的合法權益和環境安全。

路透社日前報導，4名煤炭交易員透露，中國煤炭貿易商正暫停採購澳洲煤炭及焦煤，且澳洲煤炭在中國海關通關時間，也由5至20天倍增為40天。上海一家貿易公司經理表示，已因此停止向澳洲下單購買煤炭，並轉向印尼和俄羅斯採購。

中國鋼鐵行業資訊網站「鋼之家」20日也披露，傳大連海關開會確定，2019年煤炭進口上限為1200萬公噸，並對轄下5個港口都訂出進口限額，還限制只能進口印尼、俄羅斯煤炭，「其他都不能進」。

但中國媒體報導，印尼煤炭的品質相對低劣，且正值雨季，進口成本會增加。（編輯：林克倫）1080222