旅美學者：利多景氣皆消失 中國經濟必然下行

（中央社記者沈朋達台北5日電）曾擔任趙紫陽智囊，現旅居美國的經濟學者程曉農5日在一場研討會上表示，即使沒有中美貿易戰，中國的「出口景氣」和「土木工程景氣」相繼消失，經濟下行已成必然。

中華民國自由通訊傳播協會5日舉辦「面對險惡的2020，台灣如何妥善因應？」座談會，程曉農在會中作上述表示。

對於貿易戰影響中國經濟的說法，程曉農並不同意。他指出，早在貿易戰前，中國就已出現經濟下行，隨著勞工、運輸和土地成本相繼上升，中國製造不再具有優勢，「出口景氣」已在10年前消失。

程曉農表示，近年來，中國以國家開發方式大力發展房地產。但當房屋供應量已超過家戶總數，「土木工程景氣」也已在4年前終結。因此，「即使沒有川普，中國依舊會經濟下行。」

他認為，中美走向貿易戰有兩項主因。首先，隨著中國逐漸崛起，從政府高層到平民百姓都有一種「爭老大」的心態，也把美國當做「假想敵」。這種作法和二戰前的日本相當類似：不斷挑戰美國，施加壓力。最後，美日兩國從經濟制裁走向軍事衝突，而中國目前的作法，的確為其他國家帶來威脅感。

其次，程曉農指出，美國聯邦調查局長近日以「全民皆盜」形容中國，就指出了中美貿易戰的核心是智慧財產權竊盜的問題。因此，對美國而言，關稅只是逼迫中國上談判桌的手段，目的是要求中國訂定「外商投資法」、建立有效的知識產權監督機制，確保中國不再竊盜美國技術。

程曉農也表示，中美關係已從「全不設防」到「處處防範」，「盲目信任」到「不再信任」，雙方自1979年以來的蜜月期已經結束。（編輯：邱國強）1080505