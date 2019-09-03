抗議美加徵新關稅 中國在WTO提起訴訟

美國貿易代表署公告1日針對清單中價值1250億美元的中國進口商品加徵15%關稅，對此中國祭出報復性關稅，並向世界貿易組織提出申訴。圖為美國與中國7月30至31日在上海舉行的第12輪貿易談判。（檔案照片／美聯社）

（中央社北京3日綜合外電報導）美國對價值3000億美元中國商品加徵新一輪關稅1日生效後，北京當局昨天表示，中國已向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

中國商務部官網昨晚發布新聞稿表示，9月1日，美國對中國3000億美元輸美產品中第一批加徵15%關稅措施正式實施，中方就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。

中國商務部發表聲明說：「美方的徵稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識。」

「中方強烈不滿和堅決反對。中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。」

法新社報導，美中兩個全球最大經濟體深陷激烈貿易戰長達一年，華府對中國商品加徵新一輪關稅1日生效，北京也揚言將以牙還牙，雙方紛爭愈演愈烈。

美國加強對中國施壓，進一步調高中國商品關稅，以此逼中國上談判桌，簽署新的貿易協議。

美國總統川普2018年3月發動貿易戰，要求中國停止被廣泛認為是不公平的貿易做法，其中包括強迫美國公司轉讓技術和向中國企業提供大規模補貼。

8月28日，美國貿易代表署（USTR）正式公告，將於9月1日星期日美東夏令時間0時01分（台灣時間12時01分），針對清單中價值1250億美元的中國進口商品加徵15%關稅，首批提高關稅的商品包括智慧手錶、藍牙耳機、平板電視及多項鞋款等。

北京也不干示弱，宣布對價值750億美元的美國商品課徵報復性關稅，生效時間同樣從9月1日起。

美中貿易紛爭已撼動市場，衝擊全球經濟成長，而雙方貿易談判也陷入了數個月僵局。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷/編輯：楊昇儒、沈朋達）1080903